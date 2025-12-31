馬英九三中案官司沒事 蔡正元卻因業務侵占罪被判3年6個月

跨年之前，前總統馬英九得到好消息，三中案官司他二審仍判無罪，但蔡正元卻獲得壞消息，涉掏空阿波羅公司案被判業務侵占罪3年6個月。（圖片來源／ 美國司法部）

跨年之前，前總統馬英九得到好消息，三中案官司他二審仍判無罪，但蔡正元卻獲得壞消息，涉掏空阿波羅公司案被判業務侵占罪3年6個月，而且不得上訴。

前國民黨主席馬英九涉三中案（中國電視事業股份有限公司、中影、中國廣播股份有限公司），遭檢方依違反證交法等罪起訴，跨年之前，台灣高等法院2025年12月31日駁回上訴，維持無罪判決，馬英九也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

但同涉三中案的蔡正元就沒那麼幸運了，他因身為中影董事長任內，被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，另故意遺漏會計事項。台北地檢署依業務侵占等罪起訴蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行。

馬英九二審都無罪，蔡正元另案遭判有罪

在即將邁入2026年之前，高等法院2025年12月31日依業務侵占罪判刑蔡正元3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。蔡正元涉業務侵占罪部分不得上訴而確定，商會法部分仍可上訴。

他一審就被判有罪，繼續上訴，二審由台灣高等法院審理，認為蔡正元當時以國民黨立委身分仲介中影公司股權交易案，並利用身為阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送予自己而掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司利益，更使原委任阿波羅公司的其餘三方協議當事人無從取得應有權益。

為了賣掉中影，衍生出很多官司

其實民國95年為了賣中影的股票還衍生出很多官司，包括舊國民黨黨產公司告中影的董事等等大亂鬥。

根據判決書內容，當時張哲琛要把三中拆開來賣，要找人來買中影，郭台強答應，但又擔心執政的民進黨有所反應，於是找自己太太羅玉珍來當簽約人等等。

蔡正元在得知判決後說，檢察官曾要他咬馬英九賤賣黨產給他就沒事，但自己拒絕，因此後來一、二審都被判有罪，強調會堅守崗位到最後一天，絕對不會對民進黨有所屈服、讓步。

(原始連結)





