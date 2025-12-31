馬英九三中案維持無罪判決！馬辦回應了

馬英九三中案，今（31日）高等法院駁回檢察官上訴，維持無罪判定，對此馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬英九三中案

馬辦表示，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，民進黨以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬前總統辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

本案源於馬英九被指控在處理中視、中廣、中影等「三中」資產與舊中央黨部大樓交易時，涉嫌違反《證券交易法》特別背信罪，北檢並於2018年7月正式起訴馬英九及前立委蔡正元等6人。

一審法官認定馬英九身分不符《證券交易法》規範要件，於2021年10月27日判決無罪。檢方隨即提出上訴，高院於今年9月接連開庭進行言詞辯論，檢方在庭訊中強烈指控馬英九等人涉法，並向法院具體求處重刑。

高院駁回檢方上訴，馬英九三中案維持無罪判決（資料照片）

馬前總統辦公室聲明稿如下：

對高等法院判決結果，馬前總統辦公室今（31）日表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。

馬前總統辦公室指出，馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守，本案業經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬前總統經得起檢驗，也符合國人對馬前總統的認識與信任。

馬前總統辦公室強調，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬前總統的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中當時的馬主席一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬前總統辦公室表示，令人遺憾的是。這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬前總統一人。而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。

馬前總統辦公室呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬前總統希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。

