馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角

前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。









陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。



「日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷」，陳冠廷說，這並不是像馬英九所說的「攪動台海」。



至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷則說，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。



陳冠廷強調，我們必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。

