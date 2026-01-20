馬英九傳授「馬習會」經驗 叮嚀鄭麗文：訪中不穿高跟鞋、要練毛筆字

國民黨主席鄭麗文今（20日）下午前往馬英九基金會，拜會前總統馬英九。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（20日）下午前往馬英九基金會，拜會前總統馬英九。她會後受訪時指出，拜會內容聚焦兩岸交流及破冰，馬英九除了給予鼓勵，也分享過去跟中國國家主席習近平會面的經驗，還提醒她「不能穿高跟鞋、要練毛筆字」。

鄭麗文今日約於下午4時抵達位於內湖的馬英九基金會，副主席蕭旭岑、張榮恭及文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻也陪同在旁，鄭麗文上樓與馬英九會面約1小時後，下樓接受媒體訪問。

鄭麗文表示，她上任黨主席後，特別約了馬英九請益，也向馬英九拜年。本次拜會大部分時間，聚焦於兩岸交流與關係破冰。馬英九除了支持與鼓勵，也一再強調，總統賴清德自許為務實台獨工作者，但務實、台獨基本上不相容，邏輯不通，「台獨就是一個死胡同，現今國際社會放諸四海，沒有人支持，是完全行不通的一條死路」。

鄭麗文表示，所以對於國家前途而言，兩岸和平至關重要。而馬英九除了給了現在的黨中央非常多的鼓勵，也分享過去跟習近平會面的許多經驗，過程中感受到馬英九非常親切且溫暖，馬也講了很多小故事。

鄭麗文透露，馬英九還特別提醒她，如果要訪問大陸，「第一，不能穿高跟鞋；第二，現在就可以開始練毛筆字了」。她笑說，馬英九的毛筆字寫得非常好，是信手拈來，她現在練可能太慢了，臨時抱佛腳恐怕已經來不及了。

鄭麗文：國共論壇具體內容敲定後 將對外宣布

媒體詢問，國共論壇是否有確認時間？鄭麗文回應，兩岸現在兵凶戰危，全世界高度關注，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能融冰，化解、舒展緊繃局勢，所以國民黨希望能積極推動兩岸交流對話。

鄭麗文說，兩岸第一次的智庫交流論壇活動，具體細節確定後，一定會在第一時間正式舉行記者會對外宣布。她相信，未來兩岸交流是多數台灣主流民意的高度期待；因為這不只牽涉到下代人不願意上戰場，台灣戰後如此偉大的經濟、民主成就，更不應因為戰爭而毀於一旦。

鄭麗文直言，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史的重責大任，相信民間期待跟支持會越來越高。且到目前為止，可以感受到來自北京的善意跟誠意，也希望這一次的破冰，能讓兩岸走向和解跟和平的道路。

鄭麗文強調，相信兩岸和解，不只是台灣主流民意，也是國際社會所期待；尤其現在國際社會如此動盪不安，希望兩岸能夠發揮定海神針的穩定效果，讓大家在混亂的局勢中看到和平的希望。

媒體追問，有學者示警，黨中央對美管道不如各地諸侯暢通？鄭麗文則說「大家多慮了」，雖然他上任短短不到3個月，但包含今天在內，一直都跟美方各界有很多溝通與交流。對象包含智庫、AIT、國會等，至今管道是「越來越暢通」，且許多人都熱情地希望她訪美，大家不用擔心，尤其美方對於她堅定支持的避免戰爭、追求兩岸和平，也是高度認同。



