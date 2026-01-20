馬英九創設的「新台灣人基金會」熄燈 財產清算後捐助王建煊「無子西瓜」

成立至今逾25年的新台灣人基金會今（20）日在臉書發文表示，新台灣人文教基金會的服務宗旨業已順利完成階段使命，已在2025年12月31日辦理基金會解散，目前正在辦理清算作業，直至解除法人人格；據悉，清算後相關財產將捐給王建煊的無子西瓜基金會，持續繼續公益目標。

新台灣人基金會是在1999年由馬英九單獨捐助成立。1998年馬英九參選台北市市長，以76萬6377票獲得勝選及政府補貼之競選經費2千多萬元，其中半數的金額作為新台灣人基金會成立的經費及基金。

據了解，原本新台灣人基金會是要併入馬英九基金會，但馬英九基金會是「為國家找出正確方向」為宗旨，搭建公共政策平台，讓關心國家發展的人士，對於弱勢、青年、文化、能源、兩岸、外交等重要議題，能有一個研討與發聲的管道；兩者目的並不相同，所以經過討論之後，決議不做合併的決議。

而新台灣人基金會經過董事會討論，決議清算之後，將剩餘資金捐助給監察院前院長王建煊的無子西瓜基金會，因為無子西瓜是要讓老有所依，也符合公益的需求。

