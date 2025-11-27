馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態

即時中心／潘柏廷報導

隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

馬英九今天在臉書表示，賴清德昨天召開國安會議，宣布北京當局將以2027年完成「武統台灣」為目標，因此政府要推動將近新台幣一兆三千億元的國防預算，以及所謂「守護民主台灣國安行動方案」，針對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立「制度性規範」等。

接著，他稱看到賴清德這些舉措，只覺得對方幾乎已經形同宣布臺灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

「我感覺很悲哀」，馬英九宣稱，自己曾任中華民國總統，而在他任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而台灣當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

「到底出了什麼事？」，馬英九進一步說，他覺得是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。而賴清德完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體臺灣人民來承受。

話鋒一轉，馬英九又說先前他曾批評，日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。「果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布「日本沒有立場認定臺灣地位」，足證我先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德總統對局勢判斷有誤」。

同時，馬英九表示，自己必須再次呼籲，賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

馬英九繼續向賴清德喊說，看看賴清德不斷推崇的高市早苗，接到川普的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變，還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？「靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括我在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？」。

最後，馬英九還稱自己鄭重呼籲，如果立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境」。





