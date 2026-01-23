馬英九叮嚀鄭麗文訪陸別穿高跟鞋 穿什麼鞋子好？ ／尤榛嚴

▲國民黨主席鄭麗文拜會馬英九，向大老請益拜年。

尤榛嚴

國民黨主席鄭麗文拜訪馬英九前總統，馬叮嚀鄭主席訪問大陸時別穿高跟鞋，那麼穿什麼鞋子比較適合？大陸觀感可如何？

這個議題其實比較偏向禮儀與形象管理，不是單純舒適度問題。若從「大陸觀感」來看，核心原則有三個：低調、務實、去政治化。

以下是較適合、也較不會被放大解讀的鞋款建議：

較適合的鞋子選擇（大陸普遍觀感）

1、平底包鞋（素色、皮質）

最安全選擇；黑色、深藍、咖啡色最佳；鞋頭圓或微尖皆可，但避免過度時尚設計；

形象穩重、專業、不張揚

2、低跟鞋（約 2–3 公分）

粗跟或方跟優於細跟；行走自然、不費力；形象得體、幹練，但不「高調女性化」

3、正式樂福鞋（Loafers）

近年在大陸官場與學術圈接受度很高；避免亮面或金屬裝飾；形象理性、務實、知性

建議避免的鞋款：

1、高跟鞋（特別是細高跟）

易被解讀為「作秀」「不接地氣」；也不符合長時間走行程的實際需求

2、涼鞋、露趾鞋

大陸正式場合仍偏保守；容易被認為不夠莊重；過度名牌或時尚設計款；明顯 Logo、特殊造型，可能引發不必要討論

為什麼「不穿高跟鞋」會被馬英九特別點出？

1、在大陸的政治與官方文化中，「實幹」「樸素」是加分項

2、外在形象常被視為「政治態度的延伸」

3、女性若過於精緻或強調性別特徵，反而容易被放大檢視

所以這句話的潛台詞其實是：

不要讓外表成為焦點，讓談話內容成為焦點。

一句總結：

平底或低跟、素色、好走、像「去開會」而不是「去亮相」的鞋子，就是最適合的選擇。見仁見智，現今公眾場合女士穿高跟鞋者不少，of course，最後由鄭主席自個兒作決定吧！（照片翻攝鄭麗文臉書）