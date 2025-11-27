馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

政治中心／黃韻璇報導

總統賴清德26日宣布「守護民主台灣」國安兩大行動方案，宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，並提及北京當局以2027年武統台灣為目標加速整備，前總統馬英九卻稱此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，財經網美胡采蘋就轟馬英九執政時期的國防表示，直言「台灣有過最惡夢的總統真的當仁不讓就是您」。

胡采蘋27日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，在馬英九總統任內，國防預算佔GDP的比例不斷下降，從3%降到接近2%，怒轟馬英九當年「拖延對美軍購、擱置國機國艦計畫、延後軍備汰換維修進度」，導致武器老舊、軍備廢弛，並推動完全不可靠的募兵制，直言4個月義務役簡直變成笑話。

馬英九批評，賴清德形同宣布台灣進入準戰爭狀態。鍾佳濱回嗆，家裡買新滅火器，有人說進入「準火災狀態」，「難道你要放火？」（圖／翻攝自臉書）

胡采蘋點出，馬英九執政時期讓台灣兵力跌到低谷，退將去北京唱中共國歌，怒嗆「就是因為您這麼廢渣，賴清德今天才要花這麼多錢去補您捅出來的大洞」。接著她點出，馬英九在國防預算上最丟人的表現，還不是長年壓低國防預算到GDP的2%，最丟臉的事蹟，是任內的GDP也是一路下滑的，反問馬英九「您怎麼還有臉在這個議題上發言」。

胡采蘋強調，馬英九最丟臉的不是只有軍事佔比低，「是乘數、被乘數都在下滑，別人的2%至少還因為GDP成長而有增加，但是您任內台灣GDP也是下滑的，您的GDP x 2%被乘數跟乘數都是變少的，國防預算一路下滑再下滑」。最後她感嘆，「台灣有過最惡夢的總統真的當仁不讓就是您，人類真的很難想像那幾年台灣到底是怎麼挺過來的」。

