馬英九喊準戰爭狀態！律師猛酸：你買壽險是「準死亡」？

總統賴清德日前拋出「守護民主台灣」國安兩大行動方案，宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，並提及京當局正以2027年武力犯台為目標快速準備。此番言論引起社會關注，前總統馬英九更直言此舉形同宣告台灣進入「準戰爭狀態」。對此，律師林智群忍不住開酸。





馬英九在臉書發文表示，國安方案「將台灣帶向準戰爭狀態」。（圖／翻攝自馬英九臉書）

馬英九近日透過臉書發文表示，賴清德的國安方案「將台灣帶向準戰爭狀態」，並指控政府將人民劃分為「中國台灣」與「民主台灣」，同時對可能推動兩岸交流的政黨、團體祭出嚇阻措施。他回顧自己任內兩岸「和平繁榮」，還簽署23項協議，包括 ECFA，「全世界沒有人覺得兩岸會打仗」。馬英九認為，賴政府對國際局勢與兩岸關係的評估存在重大偏差，只強調軍事採購與對抗情緒，而忽視對話與和解的路徑，最終承擔代價的將是全體台灣人民。

律師林智群發文諷刺馬英九的邏輯，引來網友熱烈留言。（圖／翻攝自林智群臉書）

不過馬英九的言論一出，立刻引來不少反擊。律師林智群在臉書發文，用反諷的方式質疑馬英九的邏輯。他指出，「如果照馬總統的說法，那我們家買滅火器，是不是代表進入『準火災狀態』？那他買壽險又是不是進入『準死亡狀態』？」此言一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「因為他們全家都是美國人，所以他本人就是準逃跑狀態」、「馬是不是台灣歷年最爛的總統」、「他就講這類罵台灣人的鬼話時最趾高氣昂」。

總統府發言人郭雅慧表示，各國都在強化國防因中國在區域帶來安全風險。（圖／總統府提供）

面對外界爭議，總統府發言人郭雅慧27日表示，當前印太區域各國皆在強化國防和提高韌性，其背後「最關鍵的原因，就是中國在區域帶來安全風險」。她強調，若要追問造成緊張的源頭，應將焦點放在中國，他們才應先停止在區域之間的單邊挑釁行為、回到國際規範的軌道上。







