馬英九喊準戰爭狀態！律師酸爆：你買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？

政治中心／黃韻璇報導

總統賴清德26日宣布「守護民主台灣」國安兩大行動方案，宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，並提及北京當局以2027年武統台灣為目標加速整備，前總統馬英九卻稱此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，律師林智群就狠酸「他家買滅火器，就是進入『準火災狀態』嗎？」

前總統馬英九日前發文表示，賴總統的舉措已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為「中國台灣」與「民主台灣」，針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，展開嚇阻甚至具體的措施。「我感覺很悲哀，我曾任中華民國總統，在我任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括兩岸經濟協議架構（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗」。

馬英九批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。（圖／資料照）

馬英九認為，賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷出了相當大的問題，而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民承受。

不過此言論一出隨即遭各方抨擊，律師林智群就在臉書發文酸，依照馬總統的邏輯，他們家買滅火器，就是進入「準火災狀態」嗎？馬總統買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？

針對馬英九的言論，27日晚間總統府發言人郭雅慧表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性，「這背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域間帶來安全風險」，強調應該反問中國、反思這個問題。她也呼籲，中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，「破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。」

