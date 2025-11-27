馬英九喊準戰爭狀態！綠神比喻「買滅火器是準火災狀態」：你要放火？

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德提到北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，並宣布將推出1.25兆國防特別預算。前總統馬英九今（27）日稱，總統已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為「中國台灣」與「民主台灣」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回嗆，家裡買新滅火器，有人說進入「準火災狀態」，「難道你要放火？」

馬英九發文表示，賴總統的舉措已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為「中國台灣」與「民主台灣」，針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，展開嚇阻甚至具體的措施。「我感覺很悲哀，我曾任中華民國總統，在我任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括兩岸經濟協議架構（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗」。

馬英九認為，賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷出了相當大的問題，而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民承受。

鍾佳濱下午在民進黨團記者會上接受媒體提問時表示，家裡買新滅火器，有人卻說「你家進入準火災狀態」，「我買滅火器跟你家著火有什麼關係？」他也痛批，馬英九這種荒謬比喻，「難道你要放火？」黨團書記長陳培瑜也批評，馬英九當總統時中國也沒在客氣，而委屈的和平不是和平，也不會換來和平，「如果可以做堂堂正正的台灣人，為何要做委委屈屈的中國人？」

