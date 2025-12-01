即時中心／綜合報導

資深媒體人劉寶傑昨（30）日投書媒體指出，台海是否會爆發衝突，除中國是否被逼到「非動武不可」外，更關鍵的是國際社會如何定義兩岸關係；他更點出，前總統馬英九不斷強調「一中」，是把台灣人的痛苦當成要害攻擊，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人」。對此，科技專家許美華直言，面對生死存亡時，「要做台灣人或是中國人」這題目沒有模糊空間，會有更多台灣人做出正確的決定。

許美華在臉書發文指出，大家都在談劉寶傑，因為他寫了一篇捍衛台灣主權、立場鮮明的文章，讓很多人驚呼，也贏得不少讚聲，「包括我。」她表示，曾經主持政論節目18年的劉寶傑，一向被視為立場偏藍營的媒體人，寫了一篇「兩岸不能被定調是內政問題」，守護台灣主權的用心非常值得肯定。

許美華提到，自己很喜歡《教父》電影，之前曾有段很長的時間，把教父這句金句當成我發文的hashtag ，「誰叫你去跟敵人談判，誰就是叛徒」；而劉寶傑文章的第一段，好巧也是用這個劇情當開場白。

而文章的最後，劉寶傑痛批「馬英九們」明知現在的一中憲法有問題，台灣人只能忍著吞下去，但馬英九還故意拿這個爛憲法來為難台灣人。許美華認為，這是她看過藍營人對一中憲法最嚴厲的批判。

快新聞／馬英九喊憲法一中「劉寶傑轟為難台灣人」 她讚許：會有更多人做正確決定

資深媒體人劉寶傑痛批前總統馬英九不斷強調「一中」，根本是把台灣人的痛苦當成要害攻擊。（圖／翻攝自劉寶傑臉書）

「這很可能是劉寶傑對兩岸政治事第一次表態得這麼明確、這麼白」，許美華表示，雖然這些話，無論1450、青鳥、綠吱甚至包括她自己，都已說過了無數次，但是劉寶傑立場堅定的踩在守護台灣主權的立場上，站隊台灣隊，當然還是非常值得肯定的。

「有人可能對劉寶傑的表態覺得意外」，但許美華認為，站在台灣面對2027的關鍵歷史時刻，其實劉寶傑展現的立場並沒有那麼讓人驚訝。「因為，根據過去長期的民意調查，台灣人拒絕被統，比例持續在七成以上，甚至更高，守護台灣主權、想要繼續做自由的台灣人，一直是台灣的最大共識。」這也是她為什麼對台灣前途，始終沒那麼悲觀，「因為我相信當台灣人面對生死存亡時，『要做台灣人或是中國人』這個題目沒有模糊空間的時刻，會有更多台灣人做出正確的決定。」

「今天劉寶傑是如此，之前被歸類為藍營媒體人的黃暐瀚、陳揮文也是如此，甚至台南市長黃偉哲的妹妹黃智賢都是」，許美華強調，當中國對台灣武力威脅迫近，她始終覺得不是壞事，「2027不是詛咒，是團結台灣人的警醒鐘聲。」不管曾經是什麼顏色，謝謝每一位願意表態守護台灣主權的聲音，「台灣是台灣人的台灣，歡迎每一位自認是台灣人的戰友，一起來守住我們唯一的島嶼吧！」

原文出處：快新聞／馬英九喊「憲法一中」劉寶傑轟為難台灣人 她讚許：會有更多人做正確決定

