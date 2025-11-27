馬英九嗆賴近似宣布台灣「準戰爭狀態」 梁文傑：總把責任給自己人

陸委會副主委梁文傑。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統昨天示警，北京當局正以2027年完成武統台灣的準備為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」；前總統馬英九今天痛批，賴清德此舉幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，讓他感覺很悲哀。對此，陸委會副主委梁文傑說，馬英九講話總是會把責任先推到台灣內部自己，發言不是很適當。

梁文傑說，中共軍機軍艦擾台已是常態了，從2022年迄今快3年的時間，若兩岸之間關係緊張其責任是在中共，而非在台灣這邊。全世界也都看得出來，中共現在要用灰色襲擾，製造台灣社會民心的緊張，來達成統一意圖。

廣告 廣告

梁文傑強調，並非因賴總統所講的話，才製造了這個準戰爭狀態，而是中共這3年來的行為一直在複製這樣的模式。馬前總統講話時，總是會把責任推到台灣，先責怪我們自己，這樣的這樣的發言不是很適當。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

賴總統拋1.25兆建構台灣之盾 盧秀燕：支持國防也支持立法院監督

8年投入1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2027高戰備、2033全面嚇阻

賴清德推1.25兆軍購特別預算 楊瓊瓔批：送錢給美國 對人民喊窮

