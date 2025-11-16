馬英九嗆高市早苗！王興煥：把盟友當敵人 中國視為家人

台灣基進主席王興煥。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」的發言，我國前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱卻發文批評高市早苗。台灣基進主席王興煥今表示，高市早苗的宣示提醒了全世界，台灣安全不是孤立事件，而是印太秩序的核心；馬、洪等人的反應則提醒了台灣，最大的危險，不只來自中國的武力威脅，也來自島內那些與境外敵對勢力勾結的政治勢力。

王興煥指出，日本首相高市早苗明確表達：「一旦中國武力犯台，構成日本的存亡危機，則會行使集體自衛權。」這就是台灣有事，日本有事的戰略清晰，是日本跨越不同首相任期的共識，因為防堵中國擴張、維護區域和平是攸關日本生存的戰略核心。

王興煥說明，首先，台灣的位置，是日本能源、糧食與工業物資輸入的生命線，決定了日本的命運。所以日本將台灣安全視為自身安全的一部分，保住台灣，就是保住日本的安全邊界，絕對不會容許中國以武力改變台海現狀；第二，美日安保架構使日本不可能在台灣問題上旁觀，台海穩定是印太和平的基礎。

馬英九：兩岸問題不能假手外國介入

高市首相挺台灣的宣示，不只讓中國跳腳，馬英九、洪秀柱等國民黨政客也與中國聲氣相通稱「兩岸問題不能假手外國介入」。王興煥批評，附和境外敵對勢力的野心，譴責捍衛台灣安全的友邦，顛倒敵友，荒謬莫此為甚。

王興煥認為，馬英九與洪秀柱反應的本質，是以「兩岸同屬一中」的立場，將兩岸問題中國內政化，將台海危機中國內海化。這不只是政治立場不同，而是從根本上以中國的霸權觀點解讀台海局勢，無視台灣的國家安全利益。

王興煥分析，以「台灣問題是中國內政」為認知核心，馬英九等人將「他國協防台灣」視為對中國的挑釁，將日本行使集體自衛權確保邊界安全當作「外力介入」，甚至任何國家支持台灣都是「干涉中國」。換言之，他們的立場與北京完全一致。這種中國霸權邏輯，刻意忽略台灣的主體主權、台灣處於第一島鏈核心、台海問題是國際問題、是印太和平關鍵的地緣事實，也完全忽視日本與國際的「盟友邏輯」。

日本視台海為自身生命線，美國視台海為印太戰略中樞，英國、澳洲、歐盟也都已明確強調台海和平的重要。王興煥直言，在馬、洪的話術中，將民主盟友對台灣的支持視為對中國的威脅，扭曲為「外來干涉」，彷彿台灣只是一個「中國內海中的地方行政區」，本質上就是協助中國框定台海問題的話語權。

王興煥近一步說，馬英九、洪秀柱之所以有「兩岸問題不能假手外國介入」的仇日反應，是因為他們堅持「兩岸同屬一中」：他們認為台灣不是國家，而是「中華民國的一部分」，進而又把中華民國框進「大中國一體論」，最終將台灣的國家安全議題「去國際化」、「內政化」。

王興煥感嘆道，當全球民主陣營形成防堵中國擴張的共識時，在最受中國威脅的台灣島內，最大在野黨竟然堅持「中國優先」的世界觀，把盟友視為敵人，把中國視為家人。

為了不使日本等盟友誤解台灣的戰略立場，也鑑於台日深厚的情誼與羈絆，王興煥呼籲，台灣政府應表態與日本更全面深化交流，在國防、經濟與文化面向，共榮共存，不只「台灣有事，日本有事」，也要形成「日本有事，台灣有事」的緊密同盟。

