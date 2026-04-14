馬英九基金會捐款沒紀錄？律師：柯文哲翻版

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▲前馬英九基金會執行長蕭旭岑遭指控違反財政紀律。（圖／攝影中心）

[NOWNEWS今日新聞] 前馬英九基金會執行長蕭旭岑近期遭指控違反財政紀律，基金會對此於昨（13）日召開臨時董事會，證實有出現來源不明的台商捐款，但會計師事務所表示並無入帳紀錄。對此，律師黃帝穎指出，若基金會調查屬實，恐涉及侵犯公益罪，宛如前台北市長柯文哲私吞基隆市長謝國樑的母親的捐款一案翻版。

黃帝穎今發文指出，馬英九親自召開基金會臨時董事會，並在會中表示，他在今年一月中發現基金會運作已經產生重大的財政紀律問題，令他痛心疾首。馬辦委託律師及會計師調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容，會計師提出有關基金會的帳目調查報告，在事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄。律師也在董事會提出報告，認定違反財政紀律的重大且事證非常明確。

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黃帝穎提到，蕭旭岑若如馬辦調查，將涉公益侵占罪及背信罪，簡直柯文哲私吞謝國樑母親捐款案翻版。由於基金會是公益財團法人，基金會的錢是公益款，任何挪用公款，或擅自對外取得他人捐助基金會的款項入私帳，均涉犯刑法公益侵占罪。如馬辦調查蕭旭岑若收台商捐款基金會卻未入帳，涉犯公益侵占罪處1年以上7年以下徒刑。

黃帝穎再指，公益侵占罪的罪名與柯文哲侵占謝國樑母親捐給民眾黨的200萬元等犯行，罪名相同。再者，基金會執行長屬於為他人處理事務的人，如意圖為自己或第三人謀取不法利益，或損害委託人利益，違背職務行為，涉犯「背信罪」處5年以下有期徒刑。

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