馬英九宣傳限量新年掛曆 背後驚見「夫妻放閃照」！網歪樓嗨翻

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

即將迎農曆「馬」年，前總統馬英九近日也發文透露特別請馬英九基金會設計限量新年掛曆，並曬出合照，沒想到背後的放閃照意外成為焦點，網友紛紛歪樓直呼「也太有趣」。

馬英九表示，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，認為自己姓馬，「我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物」，有興趣的朋友可以到官網看看，並PO出和掛曆的合照。怎知，背後的櫃上竟恰好擺著一張夫妻倆嘴對嘴的親吻照。網友見狀也笑翻留言「總統後面的照片也太有趣了吧」、「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「後面的照片」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」。

