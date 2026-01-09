馬英九宣傳馬年限量掛曆 背後驚見「激吻照」網全嗨翻

再過1個月左右即將農曆新年，前總統馬英九日前在社群平台分享限量新年掛曆，不過他釋出的照片中，背景驚見一張嘴對嘴的親吻照，意外成為討論焦點。

前總統馬英九宣傳限量新年掛曆。（圖／馬英九IG）

馬英九在IG曬出2張照片，均為與親筆寫的「驫」字掛曆合照，並且發文提到，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，我姓馬，我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會的IG看看。

不料貼文曝光後，這2張照片意外引發熱烈討論。其中1張是馬英九在2008年雙十國慶晚宴上，不顧形象的大吃紅豆餅，結果遭夫人周美青白眼伺候的照片；另外1張則是他和周美青熱吻的照片。

馬英九身後的2張照片引發網友熱烈討論。（圖／馬英九IG）

網友們看到照片後，紛紛留言直呼，「馬總統身後的照片也太有趣了啦」、「想請問馬總統，你背後的2張照片是怎麼一回事」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」、「我愛紅豆餅」、「祝馬總統馬年行大運，神馬都好，馬力全開」。

