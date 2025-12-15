馬英九幽默反擊：不想再當救援投手 發AI圖狂酸賴清德

馬英九以AI圖反擊，表達自己不想再當「馬維拉」。圖／馬英九FB

前總統馬英九卸任之後，歷經政黨輪替，民進黨政府多次在爭議事件上都拿出馬英九出來說嘴，也造就了「救援投手馬維拉」一詞。日前賴清德又再臉書發文提到馬英九，再加上國防部標案的得標廠商被戲稱為「馬桶廠商」，執政黨再次提出馬維拉，說馬英九時代中科院就有向衛浴廠商下訂單。馬英九15日一反向來嚴肅謹慎的臉書發文風格，PO了一張AI圖，大酸賴清德，並說自己不想再當救援投手了。

賴清德12日在臉書發文，對於年金改革一事拿馬英九出來說嘴，「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，賴清德呼籲在野黨團透過合法程序再次審議相關法案，為台灣下一代打造可延續、公平且正義的年金制度。

關於近來國防部標案遭到質疑，綠營支持者也說，2013年馬英九還是總統的時候，中科院就曾經向衛浴大廠和成採購金額高達新台幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。

馬英九近來屢屢被賴清德和綠營人士提出他就任總統時的事件，也讓他罕見幽默發文「我還要救援幾次…」並配上一張AI生成圖，馬英九自己站在投手丘上搖頭擺手，配文「我不要再當救援投手了…」，而在牛棚的賴清德站在一塊綠色看板後面說「叫你上就上，還敢給我『含扣』！」綠色看板上還寫著「綠色執政，品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」。

網友看後紛紛留言「馬總統真的辛苦了，退而不休⋯」、「前總統馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「馬總統好」、「馬總統您真的好幽默」、「哈，馬前總統辛苦了！實際在位8年，加虛位在位18年！真的是憂國憂民的好總統！」、「笑死我了」、「哎！ 太好笑了吧」。不過也有網友說「史上最差勁的總統」、「你也常常叫陳水扁出來救援啊」、「你終於知道你有多爛」。



