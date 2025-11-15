馬英九批日「集體自衛權」 陳冠廷：無視中國未放棄武力犯台
〔記者陳政宇／台北報導〕日本首相高市早苗7日表示，台灣有事可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權；前總統馬英九反批「躁進言行」，並稱兩岸問題不能假手外國介入。對此，兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷今(15日)強調，馬英九以北京視角評論台日關係，更無視中國從未放棄武力犯台的現實，把台灣帶回「只能吞忍就有和平」的錯誤邏輯。
陳冠廷今天表示，馬英九多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準，但台灣的安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。
陳冠廷說，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚：中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。
針對高市早苗的說法，陳冠廷分析，日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷，而非像馬英九所說的「攪動台海」。台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非「軍國主義復辟」，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力。刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。
至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷認為，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰，馬反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。
陳冠廷強調，台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架。台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家。
陳冠廷說，台灣要的是和平，但不是屈從換來的和平。民主與自由的價值，需要靠台灣人自己與國際夥伴共同維護，而不是靠壓抑其他國家的善意聲援。面對馬英九的錯誤敘事，我們必須清楚表達：台灣的未來，不能也不會由中國說了算。
