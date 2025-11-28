馬英九批準戰爭狀態！律師神比喻酸爆

▲林智群則狠酸馬總統買壽險，難道是進入「準死亡狀態」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.12）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，律師林智群則狠酸馬總統買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？

對於賴清德宣布要投入1兆2500億元的國防特別預算，馬英九表示，他覺得賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

對此，林智群也在臉書酸說，依照馬英九的邏輯，「他們家買滅火器，就是進入『準火災狀態』嗎？」、「馬總統買壽險，難道是進入『準死亡狀態』」？

此外，對於馬英九的說法，總統府發言人郭雅慧也說，中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，「破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的」。

