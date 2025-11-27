馬英九批賴清德害台灣陷「準戰爭」 府：製造麻煩的北京才該反省

總統府發言人郭雅慧。楊亞璇攝



賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防特別預算，還稱出北京設定2027年「武統台灣」作為目標，前總統馬英九今（11/27）批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。總統府發言人郭雅慧晚間表示，呼籲中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，「破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。」

郭雅慧表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性，這背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域之間帶來安全風險。

郭雅慧強調，其實應該反問中國、反思這個問題，呼籲中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事。「破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。」

