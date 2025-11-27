馬英九批賴清德形同宣布進入「戰爭狀態」 陸委會酸：總先把責任推到台灣內部

前總統馬英九批評賴清德指「中共2027武統台灣」形同宣布進入戰爭狀態，陸委會副主委梁文傑今天（27日）直言，「這樣的發言不是很適當」。（圖／陳凱貞攝）

總統賴清德昨在記者會上提到，中共以2027年完成武統台灣準備為目標，遭前總統馬英九批評此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，陸委會副主委梁文傑今天（27日）表示，若兩岸關係緊張，他認為責任是在中共，而非台灣。他也直言，馬英九講話總是會把責任先推到台灣內部，先責怪自己，「這樣的發言不是很適當」。

總統賴清德昨親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會時提到，北京當局以2027年武統台灣為目標，我國將提出約台幣1.25兆的軍購特別預算，展現捍衛台灣民主的決心。

馬英九今天批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，他對此感到悲哀，並呼籲賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

對此，梁文傑今天下午主持例行記者會時說，中共軍機軍艦擾台現在已是常態，從2022年到現在已快3年時間。若兩岸關係緊張，他認為責任是在中共，而非台灣，全世界也都看得出來，中共現在要用灰色襲擾，製造台灣社會民心緊張，並進一步達成統一的意圖。

梁文傑表示，因此他認為並不是因為賴清德所講的話，製造準戰爭狀態，而是中共這3年來的行為。他也直言，馬英九講話總是會把責任先推到台灣內部，先責怪自己，他認為這樣的發言不是很適當。



