馬英九批賴清德形同宣布「準戰爭狀態」 總統府：是北京該反省

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨宣布提出1.25兆國防特別預算，並指北京設定2027年「武統台灣」的準備作為目標。不過，前總統馬英九批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲給兩岸和解一個機會，別把台灣拖向絕境。對此，總統府發言人郭雅慧今（27）日表示，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

馬英九表示，賴清德提出國防特別預算、守護台灣國安行動方案，並對兩岸交流活動建立「制度性規範」的這些舉措，讓他覺得幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。他並請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

郭雅慧今晚受訪表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性，這背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域間帶來安全風險。

郭雅慧認為，媒體關於馬英九的提問，其實應該反問中國、反思這個問題。總統府呼籲中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事。她強調，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

