馬英九批賴總統讓台灣進入準戰爭狀態 府：北京破壞安全現狀才該反省

前總統馬英九批評賴清德總統宣布投入新台幣1.25兆元國防特別預算，並示警北京以2027年完成武統台灣整備為目標，形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧今天(27日)晚間回應，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京該反省的。

賴清德總統宣布將投入新台幣1.25兆元國防特別預算強化戰力，並示警北京以2027年完成武統台灣整備為目標。前總統馬英九27日透過臉書發文批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，別把台灣拖向絕境。

總統府27日召開「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間於會後記者會上接受媒體提問時表示，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防、強化韌性，其背後一個很關鍵的原因就是中國在區域間帶來安全風險。

郭雅慧並呼籲中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，才是北京應該反省的。(編輯 : 廖奕婷)