馬英九批賴「害台灣陷準戰爭」！她揭「尷尬事蹟」打臉

政治中心／綜合報導

賴清德總統日前宣布將投入1.25兆元國防特別預算，並且指稱北京設定2027年「武統台灣」作為目標，讓前總統馬英九痛批，賴總統此言論形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，「財經網美」胡采蘋昨天（27日）就在「Emmy追劇時間」臉書粉專發文，挖出過去馬英九任內在國防政策上的表現打臉，稱他是「台灣有過最惡夢的總統」。

馬英九批賴「害台灣陷準戰爭」！她揭任內「尷尬事蹟」打臉：最惡夢總統是您

胡采蘋挖出馬英九執政時期，國防預算佔GDP比例從3%一路下滑至接近2%。（圖／翻攝自「Emmy追劇時間」臉書）針對馬英九說出「害台灣陷準戰爭」言論，胡采蘋回顧他在執政期間國防預算佔GDP比例從3%一路下滑至接近2%，同時拖延對美軍購、擱置國機國造與國艦國造計畫，延後軍備汰換與維修，導致武器嚴重老舊、軍備廢弛，「您推動完全不可靠的募兵制，四個月義務役簡直變成笑話」。另外，她表示馬英九任內台灣的兵力跌到谷底，甚至有退將到北京唱中共國歌的誇張行徑，她認為就是因為馬英九當初留下如此巨大的坑洞，賴清德今天才要花這麼多錢去填補。

廣告 廣告

馬英九批賴「害台灣陷準戰爭」！她揭任內「尷尬事蹟」打臉：最惡夢總統是您

胡采蘋痛批就是因為馬英九當初留下如此巨大的坑洞，賴清德今天才要花這麼多錢去填補。（圖／民視新聞）

另外，馬英九任內的國防預算方面胡采蘋也認為是最丟人的表現，「還不是長年壓低國防預算到GDP的2%，您最丟臉的事蹟，是您任內的GDP也是一路下滑的，您怎麼還有臉在這個議題上發言」，不只是軍事佔比低，乘數、被乘數都在下滑，「別人的2%至少還因為GDP成長而有增加，但是您任內台灣GDP也是下滑的，您的GDP x 2%被乘數跟乘數都是變少的，國防預算一路下滑再下滑」，胡采蘋形容馬英九是台灣有過最惡夢的總統，回顧過往，讓她不禁感嘆當年的台灣是如何挺過來的。貼文一出，底下有網友留言附和表示認同「終於有人敢講」。





原文出處：馬英九批賴「害台灣陷準戰爭」！她揭任內「尷尬事蹟」打臉：最惡夢總統是您

更多民視新聞報導

香港大火／假台人PO「101煙火照」嘲諷！黃捷不忍了

何鷹鷺才喊「統一」遭停職！再搬鄭麗文喊：是我的責任

藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了

