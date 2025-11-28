馬英九批高市早苗言論是干涉台灣？ 謝長廷：講這話的人「惡毒」

總統府資政謝長廷面對有人批評高市早苗言論是干涉台灣，他表示此話難以理解。（資料照片／董孟航攝)

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國強烈反彈，對日本進行一連串反制。前總統馬英九更批評日本介入台海關係，將局勢升高。前駐日代表謝長廷今天（28日）舉辦挺日本記者會，他指出，自己也反戰反侵略，然而有人卻說高市早苗的言論是干涉台灣、造成台灣困擾，這很難理解，「把兩個不同的時空湊在一起，要嘛是不理解、要嘛就惡毒。」

台北大同扶輪社與總統府資政謝長廷今日舉辦「友誼水產、善的循環：Team Tawan 挺日本記者會」，其中媒體提問有人批評高市早苗言論是干涉台灣，什麼看法?

廣告 廣告

謝長廷表示，這是很難理解的，有人說台灣問題應該由台灣與對岸和平談判解決，但其實聽高市早苗言論，她是說當台灣被封鎖，軍艦已經開出來，這已經沒辦法談判，談崩了、撕破臉了，已經威脅到鄰國的存立危機，代表可以打到沖繩、菲律賓了，怎麼會把兩個不同的時空湊在一起？「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。

對於媒體提到前總統馬英九也在臉書批評高市早苗，謝長廷則說，講這個，「我是不好意思講名字，我是做外交官的」。

另外，媒體詢問中國駐日大使吳江浩日前在社群平台發文寫下「台灣省各界要求高市早苗就其錯誤言論道歉」一事，謝長廷表示，是中國哪位大使他不知道，講什麼他也不知道，「中國大使都是在抗議而已啦」，「平常也沒有什麼工作，他工作就是抗議。」



回到原文

更多鏡報報導

挺高市早苗！談中國制裁日本 賴清德：動不動威脅不是一個大國應有的作為

川普勸高市早苗「勿刺激中國」 未要求收回台灣有事論

訪日坐高市早苗辦公桌遭轟「沒水準」 陳宥丞還原實情反嗆：青鳥變青蛙