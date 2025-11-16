馬英九批高市早苗躁進惹議 吳沛憶：沒常識的是你！

民進黨立委吳沛憶。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題再度發表重要講話，認為若台灣遭武力侵略，日本可能判定「存立危機事態」行使集體自衛權，引發中日關係緊張。但前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱卻接連批評，馬稱過於躁進，洪直接反問「台海事務，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳沛憶今（16）日痛批，不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論。

「總統盃全民運動賽事－街舞大賽」今日於總統府前廣場舉辦，民進黨立委吳沛憶出席，並於會後接受媒體聯訪。

廣告 廣告

「我覺得馬前總統好像有點沒有常識」。吳沛憶認為，台灣的安全就關乎整個印太區域和平穩定，是國際政治的基本常識，不只日本首相高市早苗這麼說，在很多國際上的論壇已經討論很多年。

她接著批評，所以不知道為什麼馬英九、洪秀柱到現在還可以完全沒有國際政治常識的言論，甚至被質疑「你們是台灣人嗎？」因為所有台灣人都會希望在國際上有更多盟友與台灣站在一起，但他們這樣言論是要把支持我們的朋友推開，到底是對台灣好，還是在幫中國講話，實在讓人一頭霧水。

吳沛憶最後表示，這次總統盃街舞賽是全民運動重要的一大步，希望運動除了在街頭、教室、社區或廣場，大家都可以一起運動起來。肥胖如果超過安全標準，當然希望國人可以更加健康，因此，全民運動的推廣，除了街舞賽事外，可以往基層、社區去紮根，把全民運動風氣帶起來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普政府擬嚴格限制「旅遊禁令國家」人士取得綠卡與簽證

批中國藉高市早苗祭「複合式威脅」 涉外人士：馬英九立場已沒參考價值