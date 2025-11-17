馬英九批高市早苗躁進！牛煦庭挺「沒背離方向」：盼用比較寬的心態看待
記者陳思妤／台北報導
日本首相高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」，挺台立場讓中國氣炸，要求公民不要去日本，今（17）日起還連3天在黃海實施實彈射擊。沒想到前總統馬英九竟跟著一起批評高市早苗「躁進」，引起討論。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭稱，如果大家都希望透過對話、和平方式穩定區域局勢的話，「那其實馬前總統講的話並沒有背離這樣的方向」，希望社會大眾可以用比較寬的心態看待這件事。
高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這番話不僅讓中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，馬英九也發文稱，看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發大陸方面強烈反應，他深感憂心，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。
不過，馬英九言論不僅被綠營嗆爆，網友也怒轟「你到底是不是台灣人」、「好歹你也當過台灣的總統，你這樣子不會覺得很丟臉嗎？」、「敵我不分」、「共匪傳聲筒」、「覺得您還是回中國痛哭流涕演戲好了，真的敵我不分！」
對此，牛煦庭今天受訪時稱，國內大家對於馬英九的批評就是又是中共同路人、唱和中共調子，但容他舉例，日本官房長官木原稔回應時也說，大家希望透過和平跟對話方式穩定區域局勢，不樂見局勢升高，這是全世界看待海峽兩岸、東亞局勢共同的調子，就是對話、穩定、和平。
「請問木原稔是中共同路人嗎？」牛煦庭說，不希望大家用意識形態的角度詮釋這件事，而是把高度拉到國際社會怎麼看待東亞的局勢，如果大家都希望透過對話、和平方式穩定區域局勢的話，「那其實馬前總統講的話並沒有背離這樣的方向」。
「我們希望社會大眾可以用比較寬的心態來看待這樣的事」，牛煦庭稱，台灣有事就是日本有事，這是一種支持，但沒事不是比有事更好嗎？
館長爭議狂燒！黃國昌「不便評論」 吳思瑤嗆想切割：正義永遠在轉彎
遭中國通緝「我更該出國」！沈伯洋：讓大家知道他們喜歡狐假虎威
高市早苗挺台「馬英九、洪秀柱跟著北京罵」王定宇轟：領著納稅錢的叛徒
馬英九、洪秀柱批高市早苗涉台言論 吳沛憶反嗆：完全沒有國際政治常識
