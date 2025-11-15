馬英九批高市早苗「台灣有事」說法不智 綠委反擊：馬邦伯沒資格講話

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

日本首相高市早苗日前提出，「台灣有事」恐構成日本存亡危機，可自行判斷是否行使集體自衛權，引起中國強烈不滿，前總統馬英九也批評其躁進的言行極為不智。對此，民進黨立委王定宇今（15）日痛批，當中國軍事擾台時，馬英九怎沒指責他們躁進？總是站在中共立場的「馬前卒」沒資格代表台灣人講話。

王定宇說，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，「不知道這位中共『馬前卒』在跳什麼跳？」（資料照）

馬英九今早透過臉書表示，高市早苗「躁進」的言行，錯誤引用集體自衛權，攪動臺海情勢，這絕非台灣民眾所樂見，也令他感到憂心。他強調，他支持臺日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境。兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有能力和平解決彼此的分歧。

王定宇痛批，中國國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。「國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，不知道這位中共『馬前卒』在跳什麼跳？」

針對馬英九指責高市早苗發言躁進，王定宇質疑，中國軍事騷擾台灣、軍費達八兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，馬邦伯（Bumbler）怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？

王定宇指出，國民黨人的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣，凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事，凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對。當蔡英文前總統、蕭美琴副總統努力把台灣帶往國際的時候，中國國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，「提醒這位9趴馬邦伯，你沒有資格代表台灣人民說話！」

