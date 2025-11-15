馬英九批高市早苗「躁進」 綠委痛斥：迎合中國敘事

針對日本首相高市早苗（見圖）日前暗示台灣有事時，自衛隊可介入台海，大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議。（路透）

針對日本首相高市早苗7日在國會備詢時暗示台灣有事時，自衛隊或可介入台海，前總統馬英九15日發聲，表示對高市早苗的躁進言行「深感憂心」，「兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談」；對此，綠委齊批馬英九以中共立場迎合中國，不利於台灣的外交布局。

民進黨立委王定宇15日表示，國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外，高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式跳腳回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，不知道這位中共馬前卒在跳什麼跳？

他指出，「國民黨的中共馬前卒指責日本躁進？」中國軍事騷擾台灣、軍費達八兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，「馬邦伯」怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？

王定宇直言，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣，凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事，凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對，當蔡英文前總統、蕭美琴副總統努力把台灣帶往國際的時候，國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，提醒這位9趴馬邦伯，「你沒有資格代表台灣人民說話」。

民進黨立委陳冠廷則認為，前總統馬英九以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準，但台灣的安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。

他說，台海局勢近年之所以緊張，原因是中國軍機、軍艦持續擾台，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰，馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解，且刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。

陳冠廷指出，日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰，馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。

他強調，台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架。台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家，面對馬英九的錯誤敘事，必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。

