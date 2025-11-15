馬英九批高市早苗「躁進」 綠委轟「北京視角評論」：本末倒置造成國際誤解
日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，前總統馬英九也批評高市「躁進」言行，攪動台海情勢。對此，民進黨立委陳冠廷質疑，馬英九用北京視角評論，多處迎合中國敘事，不但本末倒置，也會造成國際誤解。民進黨立委王定宇也說，國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。
中國、日本關係近日變得緊張，高市早苗日前在國會答辯的言論引發中方不滿，薛劍在社群平台揚言「要斬高市的頭」，日中已兩國分別召喚了對方大使進行嚴正抗議，中國外交部領事司更在14日晚間發布公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。
馬英九今早在臉書發文，批評高市早苗言行躁進，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，而且難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。他認為，今年是對日抗戰勝利80週年，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，觸動了中國內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。
對於馬英九的評論，陳冠廷直指，馬是用北京視角說話，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準，但台灣安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。
陳冠廷說，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚：中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級，另外也包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰，馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。
陳冠廷表示，台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非「軍國主義復辟」，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力，馬英九刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。
陳冠廷認為，馬英九指責日本前，卻完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。他說，日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰，馬英九的論述反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。
陳冠廷強調，台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架，台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家。
陳冠廷表示，面對馬英九的錯誤敘事，必須清楚表達，「台灣的未來，不能也不會由中國說了算。」
王定宇批「甘願充當中共喉舌馬前卒」
王定宇說，國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。他表示，高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，「不知道這位中共馬前卒在跳什麼跳？」
王定宇指出，馬英九指責日本躁進，但中國軍事騷擾台灣、軍費達8兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，「馬邦伯怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？」
王定宇認為，這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事；凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對。
王定宇說，當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力把台灣帶往國際的時候，國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，「提醒這位9%馬邦伯，你沒有資格代表台灣人民說話！」
更多太報報導
也批高市早苗「集體自衛權」論 洪秀柱：如日本排核汙水「以鄰為壑」心態
中國籲公民避免赴日！日本前航空幕僚長：非常歡迎 日網友狂諷
中國外交官嗆「斬首」高市早苗 吳釗燮譴責破壞區域穩定
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國懸賞網紅八炯與閩南狼 徵犯罪線索 陸委會：台灣內部團結最重要
繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天（13日）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）違法犯罪線索。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，中共意圖對內激化民族主義熱潮、對台擾亂社會民心，面對這個狀況，台灣內部團結最重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
王義川要法辦黃仁勳 他酸：張善政不怕嗎？
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過民進黨立委王義川卻認為，台北市政府...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 1 天前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 6 小時前
徐巧芯罵沈伯洋！本尊旁聽被抓包影片曝 她笑噴喊：選台北市長加油喔
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，他更認為沈各方面都輾壓市長蔣萬安，引發外界熱議。藍委徐巧芯今受訪被問到相關議題時，在場媒體捕捉到沈伯洋在後方旁聽的畫面。中天新聞網 ・ 1 天前
內政部將再行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。對此，陸委會表示，行政機關應依法行政，沒有模糊曖昧的空間，充分尊重並支持內政部的立場。自由時報 ・ 9 小時前