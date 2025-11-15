馬英九批高市早苗「躁進」 綠委轟「北京視角評論」：本末倒置造成國際誤解

前總統馬英九批評日本首相高市早苗「躁進」，民進黨立委陳冠廷質疑馬英九用北京視角評論，多處迎合中國敘事。陳冠廷國會辦公室提供。



日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，前總統馬英九也批評高市「躁進」言行，攪動台海情勢。對此，民進黨立委陳冠廷質疑，馬英九用北京視角評論，多處迎合中國敘事，不但本末倒置，也會造成國際誤解。民進黨立委王定宇也說，國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。

中國、日本關係近日變得緊張，高市早苗日前在國會答辯的言論引發中方不滿，薛劍在社群平台揚言「要斬高市的頭」，日中已兩國分別召喚了對方大使進行嚴正抗議，中國外交部領事司更在14日晚間發布公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。

馬英九今早在臉書發文，批評高市早苗言行躁進，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，而且難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。他認為，今年是對日抗戰勝利80週年，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，觸動了中國內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。

對於馬英九的評論，陳冠廷直指，馬是用北京視角說話，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準，但台灣安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。

陳冠廷說，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚：中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級，另外也包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰，馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。

陳冠廷表示，台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非「軍國主義復辟」，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力，馬英九刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。

陳冠廷認為，馬英九指責日本前，卻完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。他說，日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰，馬英九的論述反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。

陳冠廷強調，台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架，台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家。

陳冠廷表示，面對馬英九的錯誤敘事，必須清楚表達，「台灣的未來，不能也不會由中國說了算。」

王定宇批「甘願充當中共喉舌馬前卒」

王定宇說，國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。他表示，高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，「不知道這位中共馬前卒在跳什麼跳？」

王定宇指出，馬英九指責日本躁進，但中國軍事騷擾台灣、軍費達8兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，「馬邦伯怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？」

王定宇認為，這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣；凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事；凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對。

王定宇說，當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力把台灣帶往國際的時候，國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，「提醒這位9%馬邦伯，你沒有資格代表台灣人民說話！」

