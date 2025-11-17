馬英九批高市早苗「躁進」？賴清德籲在野政治人物「尊重日本政治」別負面解讀：中國別成為麻煩製造者

日本新任首相高市早苗「台灣有事」說引發中國不滿，前總統馬英九也跳出來批評「躁進」。總統賴清德今（17）日出席活動時回應，「呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，他也對在野喊話，應該尊重日本國內政治，不宜負面解讀。

高市早苗日前針對「台灣有事」與行使集體自衛權議題進行答覆，引發中國不滿，中日局勢再度升溫，中國不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，如今又派出4艘海警船進入釣魚台海域。

對此，賴清德今日出席「國家檔案館開幕典禮」前受訪表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

另外，前總統馬英九在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。

賴清德回應，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗首相在國會的發言，有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定，我呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

（圖片來源：三立新聞、馬英九臉書）

