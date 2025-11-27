馬英九批1.25兆預算「準戰爭狀態」 梁文傑：老怪台灣不恰當

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照）

總統賴清德昨（26日）宣布，未來8年內將投入1.25兆國防預算，前總統馬英九今（27日）批此舉「形同宣布台灣進入準戰爭狀態」，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今回應，指兩岸關係緊張責任在中共而非台灣，共機繞台自2022年起幾乎成常態，直言馬英九總把責任推到台灣內部，發言不是很適當。

馬英九今（27日）質疑投入1.25兆國防預算，不只「賴總統幾乎已經形同宣布臺灣進入『準戰爭狀態』」，還將國人分為「中國台灣」與「民主台灣」等，更憂心「花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累臺灣財政，苦果由全民承擔」。

對此，梁文傑今主持陸委會記者會表示，中共軍機繞台從2022至今，快3年時間基本上已成常態，他認為，兩岸關係緊張責任在中共、不是台灣，「全世界也都看得出來，中共現在用灰色襲擾，製造台灣社會民心緊張，進一步達成統一意圖」。

梁文傑指出，不是賴總統講話製造準戰爭狀態，而是中共3年來不斷複製的行為模式，更評「馬英九講話總是把責任推到我們自己、責怪我們自己，這樣的發言不是很適當」；至於國民黨主席鄭麗文批「賴總統玩火」等，梁文傑表示，說法與馬英九邏輯一致，並再度重申責任在中共而非台灣。





