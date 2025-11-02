馬英九拭淚關鍵曝！黃暐瀚：鄭麗文成2028總統候選人機率超過5成

政治中心／劉宇鈞報導

鄭麗文1日正式上任國民黨主席，鄭在全代會發表談話，誓言要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，前總統馬英九在台下頻頻拭淚。黃暐瀚曝馬英九感動流淚關鍵，他也加碼斷言，鄭麗文成為2028總統候選人的機率非常高，機率超過5成。

黃暐瀚在節目上表示，國民黨從2016、2020、2024都沒有執政，所以現在就是放眼2028，以目前的狀況看起來，鄭麗文成為2028總統候選人的機率非常高，這個機率是超過5成，甚至比台中市長盧秀燕還高，盧此刻還要面臨豬瘟的難題。

黃暐瀚分析，鄭麗文有關兩岸的論述，所謂自豪地說出「我是中國人」，鄭的中國是指中華民國，並沒有問題，不過台灣有一些人會對於「我是中國人」的論述產生遲疑跟游移。

黃暐瀚認為，馬英九之所以會流淚，就是認為黨內終於出現一個勇敢論述、擁抱九二共識的人，馬從鄭麗文身上看到國民黨重回執政的希望，所以馬很感動。

黃暐瀚提到，有三個直轄市的市長沒有到全代會現場，包含盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，當然盧在台中處理豬瘟，倘若沒有豬瘟，以盧「媽媽市長」的身分應該會到場，但張跟侯離台北這麼近卻沒到場，這代表有些人還呈現觀望態度，鄭麗文的論述是否能得到台灣民眾的支持還言之過早，但鄭是很勇敢地把自己的論述講出來。

黃暐瀚強調，儘管鄭麗文現在獲得不少黨內菁英支持，但目前部分地方縣市首長看來，跟鄭還無法到水乳交融、仍保持些距離，若越來越多民意支持鄭，這些首長就會靠攏，如果沒有，未來恐怕會分為和統派跟不要和統的兩派。

