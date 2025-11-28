馬英九指總統「準戰爭」 府反嗆北京該反省

總統宣布投入1.25兆元國防特別預算後，引發國內外各方關注與討論。前總統馬英九批評此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，總統府發言人郭雅慧則回應要求北京停止破壞安全穩定現狀並反省。中科院睽違2年重啟飛彈試射，試射彈道高度超過10萬呎，推測為天弓三型增程型飛彈。此舉引發中國大陸國防部強烈回應，美國國會議員則對台灣增加國防預算表達支持。

總統府發言人 郭雅慧。（圖／TVBS）

中科院近日在台東三仙台上空進行飛彈試射，劃破天際的亮光引起民眾關注。這次試射公告最高彈道超過10萬呎，外界推測為天弓三型增程型飛彈。儘管當天下著雨，仍有許多民眾到場觀看，希望了解台灣防衛武器的精進情況。

中科院飛彈試射。（圖／TVBS）

就在飛彈試射前，總統於26日宣布將投入1.25兆元追加國防預算，計畫建立「台灣之盾」系統。此項決定立即引發中國大陸方面的強烈反應。大陸國台辦發言人陳斌華警告，若台獨分裂勢力膽敢突破紅線，大陸必將斷然出手，迎頭痛擊。大陸國防部發言人蔣斌則表示，這將阻擋不了祖國統一的歷史大事，只會讓台獨分裂勢力加速走向負面。前總統馬英九在社群媒體上批評總統的宣布，認為這形同台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧嚴正回應，破壞安全穩定現狀的單邊行為，才是北京應該要反省的問題。

大陸國防部發言人 蔣斌。（圖／TVBS）

在國際反應方面，美國多位國會議員表達了對台灣增加國防預算的支持。共和黨前參議院領袖麥康奈表示樂見總統提出以尖端美製能力強化台灣防衛的特別預算提案。共和黨籍的柯頓則認為這是確保區域和平及穩定的重要一步。民主黨的參議員金安迪也對此表達肯定。

國民黨立委 葛如鈞。（圖／TVBS）

對於兩岸關係，民進黨立委蔡易餘表示願意與中國坐下來談，但前提是必須放棄用武力對準台灣。國民黨立委葛如鈞則擔憂，拉高預算可能會影響人民求發展求安定的心情。在野黨憂心此舉可能加速台海變局，使局勢更加緊張。

