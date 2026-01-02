馬英九推出馬年春聯：效果絕對「驫驫的」

▲前總統馬英九推出馬年春聯，他還開玩笑說，雖然他屬虎，但馬年是他的年，他等了12年終於又等到了。（圖／翻攝馬英九臉書）

[NOWnews今日新聞] 迎接馬年，前總統馬英九也一如以往，準備春聯要送給支持者。他親筆寫下，「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，他還開玩笑說，雖然他屬虎，但馬年是他的年，「我終於等到十二年一輪，輪到這個跟我姓氏一樣的年份，所以特別推出這款馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。」

驫字與「標」同音，象徵著眾多馬匹奔跑的樣子。驊騮，音同「華留」，是中國古代傳說中周穆王八匹神駿馬之一，通常指赤紅色的駿馬，也泛指各種傑出的馬匹。有內行網友留言，「青蟒」指的是蛇年，「八方風雨」形容過去一年可能充滿了挑戰和變化。這句話的意思是，「我們懷著複雜的心情告別了過去的蛇年。」「驊騮」代表即將到來的馬年。「擊壤歌衢」出自上古歌謠《擊壤歌》，描繪了太平盛世中百姓安居樂業、載歌載舞的景象，這句話表達了對新一年的美好期盼，希望國泰民安、欣欣向榮。網友稱讚馬英九的國學素養令人佩服。

馬英九說，這張紅紙並非普通春聯，而是過年期間的「萬用神器」，許多人過年返鄉團圓，最害怕的不是塞車、年獸或工作被 AI 取代，而是遇到長輩連番追問婚姻、薪水與人生進度，甚至連打麻將都頻頻失利，氣氛尷尬又無奈。

馬英九表示，他為此特別推出所謂「雙馬合璧」的馬年開運春聯，笑稱等級堪比「SSR 級防禦結界」，只要貼在門口，親戚一踏進門，就會自動忘記詢問薪水、對象、買房或催生等敏感話題，轉而研究春聯含意，成功轉移焦點。

除了化解尷尬，馬英九還替春聯設定多重「附加功能」。他形容，春聯自帶強烈喜氣，有助提升偏財運，讓財神多停留片刻，打牌自摸機率提高，對手也會感受到無形壓力；同時，設計亮眼的紅色春聯，還能巧妙遮掩居家裝潢的小瑕疵，讓整體空間瞬間增色不少。

馬英九不忘自嘲多年來「背鍋」形象，笑稱這款春聯還附帶安心保證，只要生活中遇到不順心的小事，都可以放心算在他頭上。他也說明，春聯即日起開放索取，相關地點將於留言區不定時更新，並幽默提醒有興趣的民眾手腳要快，就像他跑步一樣快。

