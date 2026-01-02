馬英九推春聯自嘲有神效 「國民救援王」背下所有鍋

前總統馬英九推出馬年開運限定春聯，在台灣北、中、南都有實體發放地點。 圖：擷取自馬英九臉書

[Newtalk新聞] 2026新年到，在農曆年節前，前總統馬英九今年例行推出開運春聯，今（2日）透過臉書宣傳，小編的宣傳文走活潑搞怪路線，稱馬英九的十六字春聯「八方風雨辭青蟒 擊壤歌衢望驊騮」為「SSR級・全方位物理性防禦結界」，其功能還包含「背鍋救援擔綱」，由多年認證「國民救援王」，為你背下所有鍋。

馬英九臉書發文表示，這不是一張普通的紅紙，這是「過年萬用神器」，大家過年最怕的是回家團圓，遇到像他這樣的長輩碎碎念嘮叨，一下被問什麼時候結婚？一下被問年終多少？最後打麻將還一直放槍胡不了？沒關係，各位觀眾，終於等到了，他終於等到12年一輪，輪到這個跟他姓氏一樣的年份。

發文稱，馬英九特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。將馬英九的馬年「雙馬合璧」春聯貼在門口，將引發神奇功效。

功效包含：被動技能，話題記憶消除術，親戚踏入半徑5公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸，今年這個春聯是什麼意思？」；增益效果，偏財運微量爆擊 ，紅到發光的馬式加持，自帶 20％的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。

甚至還有輔助加成，居家裝修美觀，春聯設計精美，紅得喜氣洋洋，遮掩所有室內裝潢的不完美，貼上去後家裡瞬間蓬蓽生輝，風格升級；還有安心保證，背鍋救援擔綱，多年認證國民救援王，為你背下所有鍋，看一眼春聯會發現，有個男人一直默默在身後「背鍋」。

