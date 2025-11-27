馬英九撰文批台海陷「準戰爭狀態」 梁文傑冷回：老是怪我方

政治中心／徐詩詠報導



總統賴清德昨（27）日正式召開記者會，說明北京當局全面推進、企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，同時指出，對方更以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，因此將提高台灣明年度國防預算支出。對此，前總統馬英九撰文批判，此舉讓台海陷入「準戰爭狀態」，引發外界議論；陸委會副主委梁文傑則公開回應，稱馬英九的發言總是「把責任推到我們（台灣）身上」。

賴清德在記者會中強調將提升台灣國防預算。（圖／民視新聞資料照）馬英九在臉書撰文，直指賴清德的發言與措施幾乎形同讓台灣進入「準戰爭狀態」。梁文傑在記者會中指出：「2022年開始到現在快3年的時間，基本上已經是常態，雙方關係緊張的責任在中共，不在台灣。全世界都看得出來，中共想用灰色襲擾製造台灣社會民心緊張，達成進一步統一的意圖。」

馬英九撰文批台海陷「準戰爭狀態」 梁文傑冷回：老是責怪我方「不適當」

馬英九認為賴清德言論與措施，形同讓台灣進入「準戰爭狀態」。（圖／民視新聞資料照）

梁文傑進一步說，並非賴清德講話就是製造「準戰爭狀態」。他直言，是中共近3年的行為一直在複製相同模式。同時，他也評論馬英九的文章，稱：「他講話總是把責任推到我們自己、責怪我們自己，這樣的發言不是很適當。」

