馬英九放行寫專欄卓榮泰卻下令禁播 陳水扁：比起外頭天氣心更冷

陳水扁表示，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」。（圖／報系資料庫）

因健康因素自2015年獲准保外就醫的前總統陳水扁，原訂於1月4日於鏡電視播出的網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，陳水扁4日爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。陳水扁今（5）日再指，前總統馬英九表示「受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障」，放行他寫《壹週刊》專欄，並與行政院長卓榮泰下令《總統鏡來講》不能播出進行比較，並直言，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」。

陳水扁原定1月4日於鏡新聞線上播出的網路節目《總統鏡來講》，不過，陳水扁4日發文表示，「卓院長下令，阿扁不來了」，矯正署林署長卻跟自己電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，「期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」，陳水扁今日再發文指出，2011年他在龜山鬼地方（監獄），想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁續指，《蘋果日報》為此訪問馬英九總統的看法，馬總統表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁表示，2026年他要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。

陳水扁說，沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」。

