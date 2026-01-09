馬英九曬馬年掛曆照... 背後「激情照」意外曝光 網暴動
前總統馬英九8日在社群平台分享今年推出的馬年掛曆等新年小物，不過，他曬出的照片，背景驚見一張嘴對嘴的親吻照，意外吸引網友目光。
馬英九在IG曬出兩張和親筆寫的「驫」字掛曆合照，他說，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，他姓馬，覺得今年也算是他的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會IG看看。
貼文曝光後，不少網友留言祝福馬英九新年快樂。不過，有眼尖網友發現馬英九背後的書架上有兩張「激情」照片，留言問「總統後面的照片也太有趣了吧」、「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「後面的照片，哈哈」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」。
原來一張是馬英九與夫人周美青的「嘴對嘴激吻照」，另一張則是馬英九大口吃紅豆餅、被周美青賞白眼的經典影像。
