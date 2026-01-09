馬英九曬馬年掛曆！ 身後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡

馬英九與自己親筆寫的「驫」字掛曆合照，後方的兩張照片卻意外搶鏡。（翻攝ma_yingjeou IG）

馬年將至，前總統馬英九近日在社群網站分享春聯、掛曆等新年小物，迎接「屬於他的年」。不過，其中幾則影像中，他身後的「激情照」卻意外搶鏡，吸引網友目光。

是什麼照片這麼吸睛？

馬英九昨（8日）在IG曬出兩張照片，分享馬年小物。他寫道：「再過一個多月即將迎來農曆『馬』年，我姓馬，我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會IG看看！」

照片中他雙手叉腰、比讚，和他親筆寫的「驫」字掛曆合照。不過，仔細看身後的書架上，放有兩張照片，一張是他與夫人周美青的「嘴對嘴激吻照」，另一張則是他大口吃紅豆餅、被周美青賞白眼的經典影像。

馬英九身後的兩張照片，分別是他與周美青的親吻照，以及吃紅豆餅被嫌棄的影像。（翻攝ma_yingjeou IG）

貼文曝光後，不少網友注意到書架上的兩張照，留言：「總統後面的照片也太有趣了吧」「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」「後面的照片，哈哈」「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」。

