馬英九曬馬年掛曆 身後1張「嘴對嘴熱吻照」搶鏡

前總統馬英九曬出馬年掛曆推銷新年小物，後方他與周美青嘴對嘴接吻的畫面（紅框處）更吸引網友注意。翻攝馬英九IG



再過不久就要迎來農曆馬年，前總統馬英九近日在社群分享春聯以及寫著「驫」字的掛曆等，其中一張照片被眼尖的網友發現，身後架上擺著他與夫人周美青嘴對嘴親吻的照片，意外成為討論焦點。

馬英九前天（1/7）在社群貼出2張照片，寫道「再過一個多月即將迎來農曆『馬』年，我姓馬，我覺得今年也算是我的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會IG看看！」

然而，馬英九身後書架上2張照片卻引發網友關注，其中一張是馬英九在2008年國慶晚會大口吃紅豆餅，周美青在一旁嚴厲注視的經典畫面，另一張則是他和周美青嘴對嘴激吻的照片。

相較於新年小物，這2張照片更吸引網友目光，紛紛留言「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「總統後面的照片也太有趣了吧」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂」。

