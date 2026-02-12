馬英九死亡之握照片曝光！親中岡田克也落敗 謝金河：是台灣很多人的鏡子

這回在眾議院大選落敗的岡田克也（左），過去曾率團來台晉見馬英九（右）。（翻攝自總統府網站）

第51屆日本眾議院大選結果日前出爐，由高市早苗所率領的自民黨取得316席，不僅超過2/3修憲的門檻，更創下在二戰後的新紀錄。反觀親中派的政治人物幾乎慘敗，像是未曾吞敗的岡田克也這次也落榜。財信傳媒董事長謝金河今（12）日po文，提到岡田克也落敗後，很快被人翻出當年他率團來台灣晉見馬英九總統的照片，「又出現一次精典的死亡之握！」謝認為，岡田家族事業在中國，自然而然成為中國代言人，如今出現很大變化，台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，「岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！」

廣告 廣告

謝金河今於臉書po文，提到日本大選落幕，這次親中派政治人物慘敗，其中最有代表性的是中道聯盟的最高顧問岡田克也，在三重三區的選舉區以90,087票輸給自民黨的石泉正敬的99,168票，慘遭滑鐵盧。

謝金河分析提到，岡田克也一直都是日本重量級政治人物，去年11月7日岡田質詢高市早苗，引出台灣有事，日本有事，誘發日本存立危機談話的關鍵人物。「岡田並要求高市收回談話，他的態度強悍，充滿著北京代言人的論調。」

這次開票結果出爐，岡田克也宣布落敗，說是被假消息害了！謝金河認為，整個中道聯盟是慘敗的，是日本民意選擇站在高市早苗這一邊，大聲向中國說不！岡田正是那個親中派代表人物。

謝金河接著又提到，在岡田落敗後，很快被人翻出當年他率團來台灣晉見馬英九總統的照片，「又出現一次精典的死亡之握！」其實岡田從政以來12連霸，從未遭到敗績，這次落榜格外引人矚目。政壇老將83歲的小澤一郎也出局。上一次的首相石破茂這次講話也很酸，很多候選人都不要他站台。

謝金河更補充說道，岡田克也的家族是日本永旺集團，他的父親曾是AEON的董事長，永旺在日本有Aeon Mall及Aeon Style，據點遍布全日本，目前股價2,238日圓，市值6.19兆日圓，在日本有很大的影響力。岡田家族財力雄厚。

在90年代左右，日本也出現西進熱，那個年代，邱永漢先生帶領日本企業前進中國，八百伴，永旺都在那個年代到中國設立據點，只是八百伴很早就收了。永旺中國後來在香港上市，股價一度到24.95港元，如今只剩下0.295港元，美好的時光已過。謝金河表示，岡田家族事業在中國，他也自然而然成為中國代言人，過去這個角色呼風喚雨，如今出現很大變化，「台灣有很多岡田這樣的政治人物及財團，岡田這次落選，是台灣很多人的一面鏡子！」

更多鏡週刊報導

謝典霖身兼籃協理事長 發文遭酸「拖垮籃球」！他開戰網友：你媽才拖垮

過年前大掃除小心肺損傷、室內沙塵暴！ 醫籲把握防護3原則

原來林宅血案現場近在咫尺！ 賈永婕親訪義光教會：我一直活在另一個平行時空