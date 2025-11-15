馬英九洪秀柱先後批高市早苗！吳思瑤轟「失敬失禮」：馬、洪不代表台灣

政治中心／綜合報導

對於馬英九及洪秀柱前後批評高市早苗，立委吳思瑤發文嗆兩人不代表台灣！（圖／記者楊士誼攝影）

因日本首相高市早苗「台灣有事」等涉台言論，中日關係緊張。對此，前總統馬英九今（15）日批評表示「不歡迎日本政府有躁進的言行」，隨後前國民黨主席洪秀柱也稱，台灣不是旗子，日本沒資格談台海問題，「挑戰中國核心利益，結果必然失敗」。對此，民進黨立委吳思瑤下午在threads發文認為馬、洪的發言，在外交上失敬失禮，也完全喪失了台灣人的良善敦厚。還呼籲要向身旁的日本朋友大聲說，馬英九、洪秀柱不代表台灣！

吳思瑤表示，圍剿兩肋相助的盟友，大張旗鼓引狼入室？！國民黨敵我不分，但台灣人善惡分明！中國駐大阪總領事薛劍「斬首說」引爆軒然大波， 國民黨不遑多讓，馬英九批高市首相「躁進」、洪秀柱「台海問題關日本何事」的說法，雖然措辭上沒有那樣野蠻，但實質上也文明不到哪裡去！

吳思瑤認為，台日友好，不論誰執政當家，都應該珍惜這份情誼，維繫互助合作的關係。 偏偏國民黨再一次把政黨利害置於國家利益之上。並直言「馬英九、洪秀柱對高市早苗首相的批評發言，在外交上失敬失禮，回到基本做人的標準而言，也完全喪失了台灣人的良善敦厚」。

吳思瑤說，中國近日對日本施加複合式脅迫，從言語暴力、政經威嚇、甚至宣布將在黃海海域進行實彈射擊的軍事恫嚇，呈顯中國才是危及國際秩序的麻煩製造者。

最後吳思瑤強調，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫。向身旁的日本朋友大聲說，馬英九、洪秀柱不代表台灣！

