馬英九激吻照流出！加碼周美青斜眼怒瞪

▲馬英九發新年小物！身後有亮點「不只激吻照」加碼周美青斜眼怒瞪。(圖／馬英九instagram)

[NOWnews今日新聞] 快到農曆新年，前總統馬英九日前在Instagram發文向粉絲拜年，表示再過一個多月就是馬年，既然自己姓馬，今年也是他的年，特別請馬英九基金會設計了限量的新年小物，並在貼文中展示了春聯與寫有「驫」字的掛曆。然而，比起限量的新年小物，網友的目光卻全被馬英九背後的兩張照片給吸引，意外引發熱烈討論。

嘴對嘴激吻照當辦公室背景 一旁周美青斜眼怒瞪馬英九

引發關注的照片中，其中一張是馬英九與周美青「嘴對嘴激吻」放閃照；另一張則是2008年國慶晚會上，馬英九不顧形象大口狂嗑紅豆餅，而一旁的周美青，斜眼嚴厲的眼神注視，引發網友熱議，紛紛留言「代表他很疼老婆，也很愛老婆，所以他覺得這樣的照片很有趣」、「每次他老婆嘖一聲他就會變小媳婦超好笑」，還有人透露「他真的很愛這張照片，這是他特地跟攝影者本人要來的。」

吃紅豆餅被猛瞪！馬英九幫周美青配OS：我怎麼會嫁這種人

而且馬英九對於這張吃紅豆餅的照片情有獨鍾，早在2013年西洋情人節時，他就曾把這張照片PO到臉書，還幽默地為夫人的表情配上內心戲自嘲：「我怎麼嫁給這種人！」。據了解，馬英九覺得這張照片很對味，這是一種幸福，因此放在辦公室裡面，每當外賓來訪時，也會主動跟對方介紹照片的由來，可見馬英九對周美青的愛意相當濃烈。

