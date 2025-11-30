「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台

總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

劉寶傑表示，電影《教父中》，馬龍白蘭度對艾爾帕西諾說，「記住，誰提議讓你去參加巴吉尼（Barzini）安排的和談，誰就是叛徒。別忘了這點。」同樣的，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。

劉寶傑提到，中國能不能犯台，敢不敢犯台，武力準備、軍事實力的差距固然是關鍵因素，「但更重要的是國際社會的認知：台海戰爭是內政問題？還是國際安全問題？」這是中國現今政治作戰的重中之重。

劉寶傑強調，兩岸被定調是內政問題、是中國人的家務事，「中國不但會打，而且馬上就打」，但如果國際認為兩岸兵兇戰危，涉及區域安全，非中國內政事務，中國的軍事作為就不得不躊躇再三。

​劉寶傑說，高市早苗的發言，之所以讓中國氣急敗壞、鋪天蓋地的反擊，就是高市破了中國的政治宣傳。「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，明確定調，兩岸衝突跟香港問題不同，不是你中國的內政問題，日本有出兵空間，如果日本的態度定調，美國亦是如此，兩岸進入軍事戰爭，中國要面對的不是台灣，而是周邊國家的介入。​



劉寶傑指出，所以兩岸會不會戰爭，除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住。如果台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，根據《聯合國憲章》第二條第七項「不干涉內政」原則，台灣只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國。「這時候你是中國，你會不攻台嗎？」

劉寶傑強調，兩岸的戰爭早已開打，中國現在對日本所做的一切都是政治作戰的一環，中國發兵前要先營造有利情勢，以威脅利誘，逼迫世界認同台灣問題跟香港問題一樣，都是內政問題，這才是中國犯台的最大障礙，這個障礙一除，隨時都是發兵的時刻。



劉寶傑續指，以馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，「這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果，是打落牙和血吞，是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

