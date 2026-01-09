馬英九秀馬年掛曆！背後驚見與周美青「嘴對嘴激情照」

政治中心／劉宇鈞報導

農曆新年將於一個多月後到來，前總統馬英九8日在社群平台上曬出馬年掛曆，但背景出現一張他與夫人周美青嘴對嘴的甜蜜親吻合照，引發熱議。

馬英九發文表示，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，他姓馬，他覺得今年也算是他的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到基金會的社群專頁上看看！

該篇貼文下方有不少支持者留言，「最帥的馬總統」、「祝福馬總統與美青姐新年快樂、萬事如意」、「馬到成功」、「祝馬總統馬年行大運，神馬都好，馬力全開」、「總統先生您好，我要一份喔」。

廣告 廣告

但有眼尖網友發現，馬英九背後的書架上，有兩張「激情」照片，一張是馬英九與周美青的嘴對嘴合照，另一張是馬英九張大口吃紅豆餅被周美青賞白眼的經典照片。

有網友就留言笑說，「請問馬總統，後面的照片是怎麼回事」、「總統後面的照片也太有趣了吧」、「後面的照片」、「我愛紅豆餅」。

更多三立新聞網報導

隻字未提失聯飛官！鄭麗文中常會狂讚蔡正元10分鐘：記得他是帶勳章入獄

新節目臨時喊卡！陳水扁再發聲控「卓榮泰下令不准播」：心比天氣更冷

推出馬年春聯！馬英九自嘲「多年認證國民救援王」：為你背下所有鍋

好兄弟蔡正元將入獄 邱毅怒嗆馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

