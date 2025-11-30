馬英九稱台陷「戰爭狀態」？遭轟有史最「無恥無能」總統

政治中心／于士宸報導

賴清德總統日前宣布將投入1.25兆元國防特別預算，並且指稱北京設定2027年「武統台灣」作為目標，讓前總統馬英九痛批，賴總統此言論形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，財經網美胡采蘋今日（30）在臉書回顧早些年馬英九時代台灣的國防計劃，批評「當時如果沒有擱置對美採購潛艦、國艦國機自製計劃，台灣怎麼會到現在才開始海測自己的潛艦？」，接著直言「馬英九就是台灣有史以來最無恥無能的總統！」。

財經網美胡采蘋今日（30）在臉書發文，指出昨天福衛八號6+2顆衛星計劃的第一顆衛星「齊柏林」成功升空，並且經過母國台灣上空。胡采蘋表示，齊柏林衛星的自製零件達到八成，而國家太空中心在1991年成立，同時福衛一號是科學實驗衛星，1999年升空，2004年除役；福衛二號2004年升空；福衛三號2006年升空福衛四號、六號吧噗。首顆自製衛星福衛五預計2011年升空，結果一直拖到2017年，中間荒廢了11年。而福衛七是接續福衛三的科學任務，六顆衛星2019年後陸續升空，獵風者氣象衛星2023年升空。胡采蘋進一步說明，福衛八號是高解析度光學遙測用衛星，自製率高達八成，她認為「台灣是這個世界上的製造業大國，做顆衛星絕對有能力，自製潛艦也絕對有能力，我們需要的就是決心與時間」。指出中間荒廢的十年，若太空二期、三期計劃沒有被凍結，以台灣的衛星供應鏈能力，怎會落到今天還要求東告西、不敢用馬斯克公司的地步，直言台灣的衛星供應鏈生意都不知道做多大了。





最後，胡采蘋提問：「如果沒有擱置對美採購潛艦、國艦國機自製計劃，台灣怎麼會到現在才開始海測自己的潛艦？」，怒批「馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統」，指出現在這些人還敢刪賴清德提出的1.25兆軍事預算，「如果不是你們這些廢渣，台灣早就有自己的潛艦，有自己的衛星群，有自己的防衛能力了」，認為「這些預算就是在填馬總統留下來的大坑」。胡采蘋形容「國家倒退八年，軍備廢弛，資金西逃，白銀外流，科技停滯，經濟崩潰，滿地間諜」，認為今天台灣能登頂全球半導體巔峰，「都是台灣人自立自強的結果」，呼籲台灣人真的不用聽那些廢話，我們自己往前走，不要停下來，國家一定能強大，台灣一定能在接下來的十年成為亞洲一霸。不忘嗆聲「馬英九真的廢渣，再敢來吵就試試看，女人生氣起來我勸你先躲好」。





稱1.25兆預算讓「台海陷戰爭」？她揪「昔日這1事」再轟馬英九：無恥無能總統

