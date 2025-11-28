馬英九稱增國防費讓台變「準戰爭狀態」 律師：買壽險是進入「準死亡狀態」？

針對總統賴清德宣布要逐步投入1.25兆國防預算，前總統馬英九解讀這是讓台灣進入「準戰爭狀態」。（本刊資料照）

總統賴清德近日宣布，北京當局對台灣的國家安全及自由民主帶來嚴重威脅，因此啟動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計2026至2033年投入1.25兆元打造相關防衛作戰體系。對此，前總統馬英九解讀這是讓台灣進入「準戰爭狀態」，林智群律師今（28）日po文回嗆，「馬總統買壽險，難道是進入『準死亡狀態』？」

賴清德日前表示，中國對台灣及印太區域的威脅正在加劇，同時以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣。

為了建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力，賴清德宣布具體行動，其中就包含啟動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計2026至2033年投入1.25兆元，不僅要打造「台灣之盾」，還要引進高科技及AI，邁向經濟與安全雙贏的先進防衛作戰體系。

馬英九昨（27）日po文，指看到賴總統這些舉措，「我只覺得賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，「開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。」

律師林智群昨於臉書po文，用馬英九的邏輯回嗆，「他們家買滅火器，就是進入『準火災狀態』嗎？」「馬總統買壽險，難道是進入『準死亡狀態』？」該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「對岸飛機來威脅，輪船來剪電纜，這麼明顯藍白還要裝瞎？」「軟腳馬，真不是蓋的，他根本直接跪了」「他應該是進入準投降狀態」「買褲子穿是準脫褲懶狀態？」

