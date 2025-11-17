馬英九稱高市早苗「台灣有事」說「躁進」...李忠憲批「台灣叛徒」！指高市「一語道破北京不願面對的戰略現實」：中國越恐嚇、日本民意更清楚誰是區域最大威脅

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」論，指出若中國對台灣武力攻擊「構成存立危機事態」，引起中方強烈不滿。前總統馬英九稱，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，讓他深感憂心。對此，成功大學電機系教授李忠憲質疑，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」

李忠憲指出，中國之所以對日本首相高市早苗暴跳如雷，不是因為一句政治口水，而是因為她一語道破了北京最不願面對的戰略現實，「台灣有事＝日本有事＝美國有事」。李忠憲表示，過去中國的對台作戰想定，都是假設日本會觀望、拖延，讓人民解放軍可以在5至7天內逼迫台灣投降，「但當日本明確宣示會第一時間介入，整個劇本瞬間崩塌」。

李忠憲點出，「如此一來，中國若開第一槍，不只要同時面對台灣與琉球、還會直接把美軍拉入戰局」。李忠憲說，這不是高市早苗的「挑釁」，「而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿」。

李忠憲續指，北京現在的強硬反應，「本質上不是在罵日本，而是在反射性地對自己的失敗做出過度補償」。他表示，有趣的是，中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。最後，李忠憲說，「在這個時代，講清楚，反而是最大的清醒」。

（圖片來源：李忠憲臉書、高市早苗X、三立新聞）

